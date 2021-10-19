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ПРОИСШЕСТВИЯ

За прошлую неделю Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

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Клименко: К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета
Клименко: К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета
Фото: npu.gov.ua

За прошлую неделю правоохранители изъяли почти 200 поддельных COVID-документов. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины 18 октября, пишет пресс-служба ведомства.

Он заявил, что поскольку вакцинированные и протестированные на COVID-19 граждане имеют определенные привилегии во время карантина, "появляется спрос на поддельные COVID-документы".

"К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета. Чтобы исключить любые злоупотребления, полиция отслеживает и документирует все факты предоставления услуг по фальсификации медицинских документов, связанных с COVID-19. В частности, только на прошлой неделе мы провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два Telegram-канала, через которые осуществляли заказ", – сказал глава Нацполиции.

Также Клименко сообщил, что на прошлой неделе Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19. В частности, 70 фактов выявили сотрудники Госпогранслужбы.

С начала года открыто более 730 производств по аналогичным фактам, больше всего – в Волынской области (207), Киеве (98), Ровенской и Львовской (по 75) областях.

"Всего в 50% начатых уголовных производств люди получили сообщение о подозрении. Всего с начала года в суд направлено 77 обвинительных актов о совершении почти 300 уголовных правонарушений. Суды первой инстанции в течение последнего месяца вынесли более 10 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в том числе при пересечении государственной границы. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафов. Напоминаю, что ответственность будут нести и те, кто подделывает документы, и те, кто их использует", – заявил Клименко.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: документы, Нацполиция, Игорь Клименко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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