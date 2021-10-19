За прошлую неделю Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

Он заявил, что поскольку вакцинированные и протестированные на COVID-19 граждане имеют определенные привилегии во время карантина, "появляется спрос на поддельные COVID-документы".

"К сожалению, не все понимают важность вакцинации и формирования коллективного иммунитета. Чтобы исключить любые злоупотребления, полиция отслеживает и документирует все факты предоставления услуг по фальсификации медицинских документов, связанных с COVID-19. В частности, только на прошлой неделе мы провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два Telegram-канала, через которые осуществляли заказ", – сказал глава Нацполиции.

Также Клименко сообщил, что на прошлой неделе Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19. В частности, 70 фактов выявили сотрудники Госпогранслужбы.

С начала года открыто более 730 производств по аналогичным фактам, больше всего – в Волынской области (207), Киеве (98), Ровенской и Львовской (по 75) областях.

"Всего в 50% начатых уголовных производств люди получили сообщение о подозрении. Всего с начала года в суд направлено 77 обвинительных актов о совершении почти 300 уголовных правонарушений. Суды первой инстанции в течение последнего месяца вынесли более 10 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в том числе при пересечении государственной границы. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафов. Напоминаю, что ответственность будут нести и те, кто подделывает документы, и те, кто их использует", – заявил Клименко.