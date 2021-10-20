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ПОЛИТИКА

Из-за безумной антивакцинной кампании украинцы могут потерять возможность ездить в Евросоюз – Кулеба

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Кулеба: Вакцинирование еще и вопрос внешней политики
Кулеба: Вакцинирование – еще и вопрос внешней политики
Фото: ЕРА

Между действиями противников вакцинации от коронавируса и возможностью украинцев посещать Европейский союз есть связь. Об этом на брифинге 20 октября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Дипломат отметил, что статистика эпидемии в Украине ухудшается, и это может привести к ограничению въезда в Евросоюз.

"Как следствие неистовой и безумной антивакцинной информационной кампании, мы имеем ужасную ситуацию с динамикой цифр и, как результат, перспективу, что Европейский союз исключит нас из "зеленого" списка", – сказал Кулеба.

Он считает, что "вопрос вакцинирования – это не только безопасность конкретного человека, его здоровья, это также вопрос внешней политики".

"Кто-то не вакцинировался, подхватил COVID-19, растет смертность, к сожалению, а в результате страдают те граждане, которые вакцинированы, соблюдают все правила, но которые лишены возможности путешествовать по своим делам по миру, и в страны Евросоюза прежде всего, из-за того, что безответственное поведение антивакцинаторов привело к таким последствиям", – объяснил Кулеба.

Министр призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что в стране достаточно вакцин.

"Это позволит нам, дипломатам, эффективнее защищать интересы Украины, когда речь идет о возможности путешествий по миру для украинских граждан", – сказал украинский дипломат.

Контекст:

18 октября редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк сообщил, что Евросоюз в течение этой недели исключит Украину из списка третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешить ЕС.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщалось на сайте ЕС.

14 июля стало известно, что в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.

По состоянию на 20 октября в Украине подтвердили 2,68 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 18 912 – за последние сутки. Скончались почти 62 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,3 млн человек.

Теги: Еврокомиссия, эпидемия, статистика, вакцинация, туристы, смертность, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, путешествия, украинцы, дипломаты, безопасность, ограничения, Евросоюз, инфекция, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, границы
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