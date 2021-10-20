Из-за безумной антивакцинной кампании украинцы могут потерять возможность ездить в Евросоюз – Кулеба

Дипломат отметил, что статистика эпидемии в Украине ухудшается, и это может привести к ограничению въезда в Евросоюз.

"Как следствие неистовой и безумной антивакцинной информационной кампании, мы имеем ужасную ситуацию с динамикой цифр и, как результат, перспективу, что Европейский союз исключит нас из "зеленого" списка", – сказал Кулеба.

Он считает, что "вопрос вакцинирования – это не только безопасность конкретного человека, его здоровья, это также вопрос внешней политики".

"Кто-то не вакцинировался, подхватил COVID-19, растет смертность, к сожалению, а в результате страдают те граждане, которые вакцинированы, соблюдают все правила, но которые лишены возможности путешествовать по своим делам по миру, и в страны Евросоюза прежде всего, из-за того, что безответственное поведение антивакцинаторов привело к таким последствиям", – объяснил Кулеба.

Министр призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что в стране достаточно вакцин.

"Это позволит нам, дипломатам, эффективнее защищать интересы Украины, когда речь идет о возможности путешествий по миру для украинских граждан", – сказал украинский дипломат.