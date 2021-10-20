В Украине больше всего активных больных COVID-19 на 100 тыс. населения зарегистрировано в Луганской области

Среди регионов самым высоким этот показатель является в Луганской области – 1491,3 на 100 тыс. населения. Самый низкий – в Кировоградской – 178,3 на 100 тыс. населения.

В Киеве – 528,5 на 100 тыс. населения.

По общему числу активных больных COVID-19 лидирует Харьковская область – 26 327. Меньше всего больных в Кировоградской области – 1655.

Данные с оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей – отсутствуют, подчеркнули в Минздраве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, ожидается в зимний период.

По состоянию на 20 октября в Украине подтвердили 2,68 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 18 912 – за последние сутки. Скончались почти 62 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 2,3 млн человек.