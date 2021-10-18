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Евросоюз на этой неделе исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран – журналист

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Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок
Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок
Фото: depositphotos.com

Европейский союз в течение этой недели исключит Украину из списка безопасных для путешествий стран. Об этом 18 октября в Twitter сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Украина на этой неделе будет удалена из перечня третьих стран, путешествия из которых рекомендует разрешать ЕС. Она была добавлена туда в середине июля, однако всплеск недавних случаев COVID-19 означает, что страна больше не будет попадать в этот список", – написал Йозвяк.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщалось на сайте ЕС.

Государства, для жителей которых ЕС летом начал возобновлять право свободного въезда, несущественно отличаются от украинских показателей заболеваемости, писала "Европейская правда". По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тыс. населения.

14 июля стало известно, что в Евросоюзе приняли решение открыть границы для граждан Украины, включив страну в список безопасных для путешествий.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Теги: Украина, Европейский союз, путешествия, Евросоюз, Рикард Йозвяк, коронавирус
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