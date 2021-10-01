Монастырский анонсировал "большое строительство границы" с РФ и Беларусью

Монастырский во время визита в Луганскую область сказал, что увидел "совсем другой уровень обустройства границы" Фото: mvs.gov.ua

Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

По словам Монастырского, для того, чтобы полностью оборудовать границу с Беларусью и РФ, необходимо 17 млрд грн. Министерство уже обратилось к правительству с просьбой предусмотреть эти расходы в бюджете на 2022 год.

Как сказано в релизе, министр в Рассыпном (зона ответственности Луганского погранотряда, отдела погранслужбы "Троицкое") ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных рубежей.

"На этом участке уже установлена новейшая система интегрированного управления границами. Это целый комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортные ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях, каждая из которых охватывает 10 км государственной границы. Всепогодные камеры, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства эффективно противодействуют нарушителям: фиксируют мельчайшие детали круглосуточно в любое время года и передают сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования. Сигнал фиксируют и передают оптоволоконные, вибро- и тепловизорные системы", – сказано в сообщении.

Монастырский сказал, что сегодня увидел "совсем другой уровень обустройства границы".

"Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства. Правонарушения на участке "Троицкого" уменьшилось в разы благодаря интеллектуальной системе. Участок с протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас есть еще тысячи километров необорудованной границы. [...] Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", – подчеркнул он.

В YouTube пресс-служба министерства опубликовала ролик, в котором показала, как выглядит этот обустроенный участок и как там работает система видеонаблюдения.

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Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube