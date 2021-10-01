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Монастырский анонсировал "большое строительство границы" с РФ и Беларусью

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Монастырский во время визита в Луганскую область сказал, что увидел "совсем другой уровень обустройства границы"
Монастырский во время визита в Луганскую область сказал, что увидел "совсем другой уровень обустройства границы"
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 1 октября во время визита в Луганскую область и инспекции недавно построенного участка границы в селе Рассыпное заявил о намерениях построить участки границы Украины с Россией и Беларусью в течение 2022–2023 годов.

Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

По словам Монастырского, для того, чтобы полностью оборудовать границу с Беларусью и РФ, необходимо 17 млрд грн. Министерство уже обратилось к правительству с просьбой предусмотреть эти расходы в бюджете на 2022 год.

Как сказано в релизе, министр в Рассыпном (зона ответственности Луганского погранотряда, отдела погранслужбы "Троицкое") ознакомился с инженерными устройствами и системой охраны государственных рубежей.

"На этом участке уже установлена новейшая система интегрированного управления границами. Это целый комплекс защитных инженерных сооружений: противотранспортные ров и вал, контрольно-следовая полоса, рокадная дорога, заградительный забор с колючей проволокой и интеллектуальная система видеонаблюдения на 15 наблюдательных башнях, каждая из которых охватывает 10 км государственной границы. Всепогодные камеры, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства эффективно противодействуют нарушителям: фиксируют мельчайшие детали круглосуточно в любое время года и передают сигнал пограничным нарядам для быстрого реагирования. Сигнал фиксируют и передают оптоволоконные, вибро- и тепловизорные системы", – сказано в сообщении.

Монастырский сказал, что сегодня увидел "совсем другой уровень обустройства границы".

"Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства. Правонарушения на участке "Троицкого" уменьшилось в разы благодаря интеллектуальной системе. Участок с протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас есть еще тысячи километров необорудованной границы. [...] Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть "большое строительство границ". Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны", – подчеркнул он.

В YouTube пресс-служба министерства опубликовала ролик, в котором показала, как выглядит этот обустроенный участок и как там работает система видеонаблюдения.

ВИДЕО
Видео: МВС УКРАЇНИ / YouTube
Контекст:

В 2014 году в Харьковской области на границе с РФ началась реализация проекта "Стена". Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года. По данным Госпогранслужбы, на конец апреля 2021 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 51%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, граница, Госпогранслужба, пограничники, строительство, проект Стена, видео, Денис Монастырский, Большое строительство, границы
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