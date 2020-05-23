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Завершение проекта "Стена" перенесли на 2025 год

По данным Государственной пограничной службы Украины, перенос сроков строительства заграждений на восточной границе обусловлен сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг. В общественной организации StateWatch заявили, что проект превращается в украинский аналог Великой китайской стены.

Заграждения на границе с РФ строят с 2014 года
Заграждения на границе с РФ строят с 2014 года
Фото: dpsu.gov.ua

Государственная пограничная служба предлагает внести изменения в план реализации проекта "Стена" и предусмотреть завершение строительства заграждений на границе с Россией до 2025 года. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос экспертной общественной организации StateWatch.

Как отмечается в расследовании StateWatch, опубликованном 21 мая, необходимость продления сроков обустройства границы пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг. При этом в бюджете на 2020 год на проект "Стена" должно быть выделено 400 млн грн – столько же, сколько и в прошлом году.

"В течение 2015–2019 годов на участке российско-украинской границы было предусмотрено устройство 634 км инженерных заграждений, а также прокладка 341 км рокадных дорог, из которых в указанный период обустроено 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадных дорог. То есть если верить пограничникам, указанные работы проекта "Стена" были выполнены на 86% и на 93% соответственно. Поэтому остается нераскрытым вопрос: что защитники границы планируют достраивать в течение следующих пяти лет?" – интересуются эксперты.

Анализ выполнения бюджетной программы показал большую запутанность в показателях, пишет StateWatch. Годовые отчеты содержат различные названия одинаковых работ, что значительно усложняет как государственный, так и гражданский контроль за обустройством "Стены". Аномально низкий уровень выполнения одних видов работ, а также значительное увеличение затрат на выполнение других свидетельствуют о проблемах в планировании в ГПСУ, пришли к выводу аналитики.

"Пять лет назад финансирование проекта "Стена" обосновывали необходимостью национальной безопасности. Сейчас этот проект рискует растянуться во времени на 10 лет и превратиться в некий маленький отечественный аналог Великой китайской стены", – подытожили в организации.

"Стена" представляет собой оборонительное сооружение на границе с Российской Федерацией. Строительство стартовало осенью 2014 года. Изначально планировалось потратить на него 8 млрд грн и завершить до 2018 года. Позже стоимость "Стены" уменьшили в два раза, конечный срок возведения сооружений перенесли на 2020-й, а затем на 2021 год.

Великую китайскую стену строили примерно 1900 лет.

Теги: бюджет, граница, ГПСУ, проект Стена
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