ГОРДОН
 
 
МИР

"Прекратите пытки", "Откройте границы, закройте правительство". В Польше тысячи людей протестовали против выдворения мигрантов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Активисты несли плакаты и тепловые одеяла как напоминание о недавних смертях мигрантов на границе
Активисты несли плакаты и тепловые одеяла как напоминание о недавних смертях мигрантов на границе
Фото: CMR_Warsaw / Twitter

В столице Польши Варшаве 17 октября около трех тысяч людей вышли на акцию протеста против выдворения мигрантов, которые пытаются попасть в страну через границу с Беларусью. Несколько сотен человек вышли на аналогичный марш в Кракове. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Демонстранты шли с плакатами "Прекратите пытки на границе", "Никто не нелегальный", "Откройте границы, закройте правительство", "Детям нельзя спать в лесу", "Поляки также были беженцами" и другими. Активисты в Кракове несли большой баннер с нарисованной колючей проволокой и подписью: "Граница человечества".


Акция протеста в Варшаве прошла перед парламентом Польши, который на прошлой неделе одобрил предложение правительства построить стену на границе. Он также проголосовал за введение, а затем продление чрезвычайного положения на границе, которое запрещает гражданским лицам-нерезидентам, включая неправительственные организации и СМИ, въезд в этот район.

Участники обвинили власть в выдворении мигрантов и в том, что из-за чрезвычайного положения на границе к ним не могут добраться правозащитники.

Протестующие несли также тепловые одеяла из фольги, которые используются аварийными службами для обогрева пострадавших, как напоминание о недавних смертях мигрантов на границе от переохлаждения и истощения.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти ЛитвыЛатвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

Теги: Беларусь, Польша, миграция, протесты, правозащитники, граница, марш, Варшава, мигранты, Краков, акции протеста, нелегалы, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
  "Я не вижу заработка". Tayanna прокомментировала сотрудничество с продюсером Бадоевым после окончания пятилетнего контракта
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
"Будет модная бомба!" Катя Осадчая и Андре Тан анонсировали выход совместной зимней коллекции одежды
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Ван Дамм в халате и кепке показал, как празднует свое 61-летие
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
Российская модель заявила, что в 15-летнем возрасте была изнасилована Березовским
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
18 октября: день основания ВВС, первый в мире полет кошки в космос, день рождения Ван Дамма
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
Жена Павлика: Говорят, я разбила семью. Молчать не буду. У Виктора были проблемы с алкоголем. Когда я приезжала в реанимацию, жены там не было
25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
25-летняя дочь Била Гейтса вышла замуж за 30-летнего египтянина – профессионального наездника
18 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
18 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
  Как приготовить рассыпчатое печенье курабье. Простой рецепт от кулинарного блогера
  Как приготовить рассыпчатое печенье курабье. Простой рецепт от кулинарного блогера
  "В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры". Билык рассказала, почему передумала в третий раз становиться матерью
  "В прошлом году я об этом договаривалась, вела переговоры". Билык рассказала, почему передумала в третий раз становиться матерью
"У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить". Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой
"У меня договоренность с Виктором Павликом, но не с особами, которые указывают, как жить". Бывшая жена артиста ответила его супруге Репяховой
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашян на берегу океана в окружении роз и свечей. Фото
Трэвис Баркер сделал предложение Кортни Кардашян на берегу океана в окружении роз и свечей. Фото
"Такая пара сладенькая". Каменских рассказала, какой сюрприз ей сделал Потап по случаю годовщины росписи
"Такая пара сладенькая". Каменских рассказала, какой сюрприз ей сделал Потап по случаю годовщины росписи
"Просто одно лицо", "Сходство невероятное". Йовович показала повзрослевшую старшую дочь
"Просто одно лицо", "Сходство невероятное". Йовович показала повзрослевшую старшую дочь
"Титьки – зачет", "Как будто после секса". Водонаева в присутствии мужчины оголила грудь
"Титьки – зачет", "Как будто после секса". Водонаева в присутствии мужчины оголила грудь
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!". Никитюк показала фигуру в бикини
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
"Только не говорите, что расходитесь". Влад Яма заявил, что они с женой "приняли серьезное решение"
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
Титул "Мисс Украина Вселенная 2021" получила жительница Днепра
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
"Какая вкусняшка", "Богиня страсти и наслаждения". Кристина Асмус снялась полностью обнаженной. Фото
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
"Она еле стоит". 72-летняя Пугачева станцевала на дне рождения Баскова
  "Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
"Неожиданно", "Наконец-то справедливое голосование". Шоу "Танцы со звездами" покинули сразу две знаменитости
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS