Несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону в ближайшие дни – Шмыгаль

Шмыгаль: Цифры говорят сами за себя, вакцинация спасает жизнь Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, – самые большие за все время пандемии. К сожалению, у нас чрезвычайно высокое количество тяжелых случаев [заболевания COVID-19] и госпитализаций. Пять областей уже перешли в "красную" зону эпидемической опасности, еще несколько регионов могут попасть в эту "красную" зону в ближайшие дни", – сказал глава правительства.

Он не назвал регионы, которые могут попасть в "красную" зону, но рассказал, что в Украине постоянно увеличивают число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

"Но как бы мы ни были готовы, сколько бы больниц и коек ни подготовили, мы не остановим пандемию, если Украина не будет вакцинироваться. Это доказано наглядными примерами в западных странах. Но у нас есть очень показательные цифры для Украины: 94,2% госпитализированных с COVID-19 за прошлую неделю – невакцинированные люди. Эти цифры говорят сами за себя, вакцинация спасает жизнь. [...] Даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", – добавил премьер.