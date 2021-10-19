"Другого выхода нет". Зеленский выступил против локдауна и заявил о безальтернативности вакцинации

Зеленский: Локдауна я не хочу совсем. Поэтому у людей выбор – вакцинация, другого нет Фото: president.gov.ua

"На этом перепутье есть два пути: вакцинация и локдаун. Вот и все. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я максимально против локдауна – из-за экономики. Потому что нет локдауна – мы растем. Растет ВВП, бюджет. Идет наполнение бюджета, растет экономика. Локдауна я не хочу совсем. Поэтому у людей [один] выбор – вакцинация, другого нет", – сказал он.

Зеленский обратил внимание на необходимость проведения информационной кампании о вакцинации.

"Президент должен постоянно говорить о вакцинации и сам вакцинироваться. Каждый государственный деятель должен это делать, каждый министр, премьер-министр, спикер [Верховной Рады]. Кстати, новый [спикер парламента Руслан Стефанчук] вакцинируется, провакцинирован. Все чиновники должны своим примером показывать, что нужно вакцинироваться. Вся Верховная Рада и все СМИ. Все медиа должны работать на то, что людям надо вакцинироваться. На каналах любой блок рекламы должен начинаться и заканчиваться тем, что надо вакцинироваться. Другого выхода нет в мире и не будет", – подчеркнул он, пообещав, что власти Украины будут "как можно дольше" оттягивать введение локдауна.