"Сказались перегрузки, иммунитет сдал". Безруков госпитализирован с коронавирусом

"Ну, вот и я приболел, COVID-19, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного… Не переживайте, все под контролем, переношу легко… Но теперь хоть, наконец-то, есть время отдохнуть и почитать… В данном случае – перечитать", – написал Безруков.

К посту артист приложил свое фото из больницы. На нем он держит в руках роман Бориса Акунина из серии приключений Эраста Фандорина.

Безруков добавил, что все спектакли с его участием на ближайшее время перенесены, и пообещал, что "все будет хорошо".

View this post on Instagram A post shared by Сергеи * Безруков (@s_bezrukov)