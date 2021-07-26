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26 июля, 2021
 
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Актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Фото и видео с новорожденным

Безруков с детьми Машей и Степаном, а также с женой Анной, которую сегодня забрал из роддома
Безруков с детьми Машей и Степаном, а также с женой Анной, которую сегодня забрал из роддома
Фото: s_bezrukov / Instagram

Российский актер Сергей Безруков в пятый раз стал отцом. Жена артиста – кинорежиссер, сценарист и драматург Анна Матисон – родила сына. Супруги назвали мальчика Васей. Об этом 26 июля сообщил сам Безруков в Instagram.

"Забрал из роддома! Едем домой!" – написал 47-летний артист.

Он также добавил, что у этого же врача родились его старшие с женой дети – пятилетняя Маша и трехлетний Степан.

Контекст:

Безруков и Матисон поженились в марте 2016 года. В тот же год 4 июля у них родилась дочь Мария, а 24 ноября 2018 года – сын Степан.

В конце 2016 года Безруков признался, что у него также есть внебрачные дети – дочь Александра (родилась в 2008-м) и сын Иван (2011). Их мать – петербургская актриса Кристина Смирнова.

Безруков – член провластной партии "Единая Россия" с 2002 года. В 2014 году подписал коллективное обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина в Крыму в частности и в Украине в общем.

В августе 2015 года Служба безопасности Украины внесла Безрукова в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности страны.

Теги: Сергей Безруков, роддом, дети, отец
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