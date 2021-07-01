Актер Сергей Безруков станет отцом в пятый раз

Об этом стало известно 1 июля, когда 47-летний Безруков запостил в Instagram совместное фото с беременной женой.

"Привет из Сочи, дорогие мои, хорошие! Сегодня День режиссера… И мы работаем! Снимаем кино", – написал актер.

В комментариях Безрукова и его жену поздравили подписчики: "Вау! У вас третий на подходе? Ну вы даете!", "Вот это новость!", "Какая красивая пара, счастья вам!".

View this post on Instagram A post shared by Сергеи * Безруков (@s_bezrukov)