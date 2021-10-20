Минздрав Украины на этой неделе может принять решение о вакцинации подростков от COVID-19 – Радуцкий

"На этой неделе Минздрав должен принять решение о вакцинации подростков от 14 лет. В этой волне страшно, что очень много болеет детей. В общей картине эпидемии это 15–20%", – подчеркнул Радуцкий.

По его словам, сейчас дети лежат в реанимациях, на аппаратах искусственной вентиляции легких, поэтому их тоже нужно вакцинировать.

Нардеп отметил, что Украина следует официальным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, поэтому о вакцинации детей в возрасте 5–12 лет по примеру других стран речь пока не идет.