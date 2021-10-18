Кузин рассказал, ведет ли Украина переговоры о докупке COVID-вакцины Moderna

"По поводу Moderna сейчас не ведутся переговоры, но есть опция получения от COVAX, и сейчас идут переговоры о том, сколько доз может предоставить именно этот механизм Украине. Но это еще в процессе", – рассказал он.

Кузин напомнил, что те, кто получил первую дозу препаратом Moderna, могут завершить вакцинацию Pfizer.

По данным Минздрава, препаратом Moderna получили прививку 1,1 млн человек. Всего в Украине хотя бы одной дозой привились почти 8 млн человек.