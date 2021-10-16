В Японии могут запретить вакцину Moderna для мужчин до 30 лет. Врачи утверждают, что она вызывает воспаление сердечной мышцы

В апреле Moderna снизила эффективность своей вакцины до 90% Фото: ЕРА

Их будут прививать вакциной Pfizer. Рекомендации минздрав ввел после увеличения числа сообщений о редких сердечных заболеваниях, возникающих после второй дозы препарата.

Япония пошла на такой шаг вслед за Финляндией, Швецией, Данией и Норвегией. Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna.

Национальный центр глобального здравоохранения и медицины Японии провел свое исследование и выявил 834 случая миокардита и связанных с ним симптомов у 1 млн мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. У женщин в этой возрастной группе такие случаи отсутствовали.

Профессор университета Китасато Тецуо Накаяма высказал другую точку зрения. По его словам, риск миокардита у людей, привившихся препаратом Moderna, намного ниже. Если комиссия минздрава решит рекомендовать Pfizer, они все равно смогут сделать укол Moderna на свой страх и риск.