В Японии могут запретить вакцину Moderna для мужчин до 30 лет. Врачи утверждают, что она вызывает воспаление сердечной мышцы

Их будут прививать вакциной Pfizer. Рекомендации минздрав ввел после увеличения числа сообщений о редких сердечных заболеваниях, возникающих после второй дозы препарата.
Япония пошла на такой шаг вслед за Финляндией, Швецией, Данией и Норвегией. Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna.
Национальный центр глобального здравоохранения и медицины Японии провел свое исследование и выявил 834 случая миокардита и связанных с ним симптомов у 1 млн мужчин в возрасте от 15 до 40 лет. У женщин в этой возрастной группе такие случаи отсутствовали.
Профессор университета Китасато Тецуо Накаяма высказал другую точку зрения. По его словам, риск миокардита у людей, привившихся препаратом Moderna, намного ниже. Если комиссия минздрава решит рекомендовать Pfizer, они все равно смогут сделать укол Moderna на свой страх и риск.
Вакцина Spikevax от Moderna входит в список COVID-вакцин, одобренных ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.
Результаты исследования американской медицинской сети Vision показали, что вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма "Дельта", чем Pfizer и Johnson & Johnson.
Кроме того, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что Moderna наиболее эффективна от госпитализации при COVID-19.