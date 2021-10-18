В Украине не подтверждено ни одного случая смерти от COVID-вакцины – президент Ассоциации анестезиологов

Среди всех привитых украинцев только у 113 обнаружили серьезные осложнения Фото: EPA

"Ни одного летального случая, связанного с вакцинацией, не было зарегистрировано. 113 серьезных осложнений было зарегистрировано всего в период с 24 февраля этого года", – сказал он. При этом хотя бы одну дозу вакцины получили уже почти 8 млн украинцев.

Дубров отметил, что риск получить осложнение в виде тромбоза после прививки куда ниже, чем получить его же после болезни.

"Частота венозного тромболизма после прививки в сотни раз меньше, чем те осложнения в виде венозного тромболизма, тромбоза веток легочных артерий у пациентов, которые уже заболели COVID-19", – добавил он.