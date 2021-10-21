В Раде предлагают установить пункт вакцинации от коронавируса

18 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что на то время COVID-19 болели два нардепа Фото: depositphotos.com

Нардепы рассматривали проект постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19", который предлагает на период карантина установить дополнительные условия допуска в админздания парламента народных депутатов, работников и посетителей парламента и представителей СМИ.

"Как сообщил председатель комитета [нардеп от "Слуги народа"] Михаил Радуцкий, внедрение предложенных постановлением мероприятий требует определенного времени для технического обеспечения их выполнения. Поэтому предлагается добавить в текст постановления такие предложения: дать аппарату Верховной Рады поручение не позднее 15 ноября обеспечить оборудование постов охраны, через которые будет осуществляться допуск лиц к админзданиям, соответствующими техническими средствами для выполнения условий допуска, предусмотренных этим постановлением, поручить аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной Рады в пленарные недели", – говорится в сообщении.