В Раде предлагают установить пункт вакцинации от коронавируса

Нардепы рассматривали проект постановления №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению COVID-19", который предлагает на период карантина установить дополнительные условия допуска в админздания парламента народных депутатов, работников и посетителей парламента и представителей СМИ.
"Как сообщил председатель комитета [нардеп от "Слуги народа"] Михаил Радуцкий, внедрение предложенных постановлением мероприятий требует определенного времени для технического обеспечения их выполнения. Поэтому предлагается добавить в текст постановления такие предложения: дать аппарату Верховной Рады поручение не позднее 15 ноября обеспечить оборудование постов охраны, через которые будет осуществляться допуск лиц к админзданиям, соответствующими техническими средствами для выполнения условий допуска, предусмотренных этим постановлением, поручить аппарату организовать пункт вакцинации от COVID-19 в помещении Верховной Рады в пленарные недели", – говорится в сообщении.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса. В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,2 млн украинцев, а 6,7 млн получили вторую дозу и завершили вакцинацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Минздрав Украины 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций. Документ вступит в силу 7 ноября.
18 октября спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что на то время COVID-19 болели два нардепа и восемь членов аппарата.