Стефанчук рассказал, сколько народных депутатов болеет COVID-19

"По информации, которую я получил сегодня утром, два народных депутата и восемь членов аппарата [болеют сейчас]", – сказал спикер.
Он не стал называть фамилии заболевших, сославшись на медицинскую тайну.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 18 октября в Украине подтвердили 2,6 млн случаев COVID-19, 17 октября заболели 9524 человека.