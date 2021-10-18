На прошлой неделе от COVID-19 умерло более 2300 украинцев. Это на 22% больше, чем неделей раньше – Кузин

"У нас чрезвычайное стремительное распространение коронавирусной болезни. Только за прошлую неделю было обнаружено более 105 тыс. новых случаев заболевания – это на 11% больше, чем неделей раньше", – отметил Кузин.

По его словам, в Украине заняты 57% коек, предназначенных для лечения больных COVID-19.

"За прошедшую неделю COVID-19 забрал жизни 2307 человек, что на 22% больше, чем неделей ранее. За все время пандемии в Украине 53% летальных случаев среди больных COVID-19 пришлось на возрастную группу 70+. Еще 29% были зафиксированы среди украинцев возрастом 60–69 лет", – сообщил главый санврач.

Кузин отмечает, что на распространение болезни в Украине влияет штамм коронавируса "Дельта". Его обнаружили уже в каждой области Украины, подтверждено 1847 случаев этого варианта вируса.