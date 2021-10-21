Ляшко анонсировал отставку главы здравоохранения Запорожья из-за темпов вакцинации от COVID-19 в городе

"К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроенный процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом", – сказал Ляшко.

Он отметил, что 19 октября и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки – более 226 тыс.

"И это не предел – регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, в ходе визита в Запорожье Ляшко посетил крупнейшие центры массовой вакцинации в городе.

По данным Минздрава, в облцентре действуют шесть центров массовой вакцинации, еще как минимум два откроются в ближайшее время.

Согласно информации на сайте Запорожского горсовета, руководителем департамента здравоохранения является Виктория Ушакова.