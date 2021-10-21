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Ляшко анонсировал отставку главы здравоохранения Запорожья из-за темпов вакцинации от COVID-19 в городе

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Ляшко (второй слева) посетил крупнейшие центры массовой вакцинации в Запорожье
Ляшко (второй слева) посетил крупнейшие центры массовой вакцинации в Запорожье
Фото: moz.gov.ua

Система здравоохранения Украины без чрезмерных нагрузок способна делать около 1,5 млн прививок против коронавируса в неделю или 220–250 прививок в сутки в одном пункте вакцинации. Об этом 20 октября во время рабочей поездки в Запорожскую область сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет пресс-центр Минздрава.

"К сожалению, в некоторых центрах массовой вакцинации логистически неправильно выстроенный процесс или неправильно рассчитано количество таких центров. И как показала моя поездка в Запорожье, все, что было невозможно, становится возможным, если приложить усилия и определить это приоритетом", – сказал Ляшко.

Он отметил, что 19 октября и в Запорожской области, и в Украине сделали рекордное количество прививок за сутки – более 226 тыс.

"И это не предел – регионы могут и должны наращивать темпы далее. Но, к сожалению, не все ответственные это понимают, поэтому буду инициировать отстранение руководителя здравоохранения города Запорожья", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, в ходе визита в Запорожье Ляшко посетил крупнейшие центры массовой вакцинации в городе.

По данным Минздрава, в облцентре действуют шесть центров массовой вакцинации, еще как минимум два откроются в ближайшее время.

Согласно информации на сайте Запорожского горсовета, руководителем департамента здравоохранения является Виктория Ушакова.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 20 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,2 млн украинцев, а 6,7 млн – вторую дозу.

По данным Запорожского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава, 19 октября в регионе сделали 11 512 прививок от COVID-19, всего вакцинировалось 306 401 человек, 225 633 – завершили иммунизацию.  

По состоянию на 18 октября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Spikevax (Moderna).

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Запорожская область попала в "красную" зону карантина с 18 октября.  

Теги: Запорожье, Министерство здравоохранения, эпидемия, вакцинация, Запорожская область, горсовет, рекорд, отставка, украинцы, болезнь, Минздрав, визит, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус, прививки
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