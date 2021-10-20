Четыре региона Украины должны ужесточить карантин из-за COVID-19 – Госкомиссия по ЧС

"Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областям поручили усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм, увеличить коечный фонд, а также ввести дополнительные карантинные ограничения на территории объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19", – говорится в сообщении.

Госкомиссия по ЧС также установила с 00.00 23 октября "красный" уровень эпидемопасности на территории Сумской области.

На заседании Кабмина сегодня глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что в "красную" зону в ближайшие дни могут попасть несколько регионов, но он не уточнял, о каких областях идет речь.

"Даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент, единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", – подчеркивал премьер.