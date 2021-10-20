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Ситуация с кислородом для пациентов с COVID-19 в Житомире достаточно напряженная – мэрия

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В Житомирской области за последние сутки подтвердили 640 случаев COVID-19
В Житомирской области за последние сутки подтвердили 640 случаев COVID-19
Фото: depositphotos.com

В больницах Житомира, принимающих пациентов с коронавирусом, сейчас наблюдается напряженная ситуация. Об этом заявила заместитель мэра города Мария Мисюрова 20 октября во время заседания исполкома Житомирского горсовета, пишет "Укринформ".

"Ситуация с кислородом достаточно напряженная. Сейчас больницы обеспечены, но мы должны понимать, что все зависит от количества пациентов. Фактически 89–90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке. По сравнению с весной этого года изменилась клиническая картина. Практически все пациенты, которые попадают в приемное отделение, а затем в инфекционное, нуждаются в высокопотоковой кислородной дотации", – сказала она.

Мисюрова рассказала, что если в сентябре расход кислорода был на уровне 600–800 литров в сутки, то сейчас это 1,5–1,6 тонны.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,67 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 61,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, Житомирская область соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности. В регионе подтвердили 104,5 тыс. случаев коронавируса (640 за последние сутки), умерло 2189 человек (21 за последние сутки).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированныхТакже за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Житомир, Житомирская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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