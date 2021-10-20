Ситуация с кислородом для пациентов с COVID-19 в Житомире достаточно напряженная – мэрия

"Ситуация с кислородом достаточно напряженная. Сейчас больницы обеспечены, но мы должны понимать, что все зависит от количества пациентов. Фактически 89–90% пациентов нуждаются в кислородной поддержке. По сравнению с весной этого года изменилась клиническая картина. Практически все пациенты, которые попадают в приемное отделение, а затем в инфекционное, нуждаются в высокопотоковой кислородной дотации", – сказала она.

Мисюрова рассказала, что если в сентябре расход кислорода был на уровне 600–800 литров в сутки, то сейчас это 1,5–1,6 тонны.