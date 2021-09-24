Четыре области Украины могут перейти в "красную" зону эпидемии – Минздрав

"Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в "красный" уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к "красному" уровню в течение двух-трех недель", – сказал он.
По словам главного санврача страны, упомянутые области "будут нуждаться в наибольшем внимании".
"По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки "оранжевого" уровня", – подчеркнул Кузин.
По его информации, на текущей неделе зафиксированы самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году. В частности, на 68% выросло число новых случаев коронавирусной инфекции и на 51% – количество госпитализаций.
Преобладающим в Украине штаммом COVID-19 он назвал "Дельту".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявлял 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.
С 23 сентября по всей Украине введен "желтый" уровень эпидемической опасности.
С начала эпидемии в стране подтвердили почти 2,4 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 9 тыс. – за последние сутки. Скончалось 55,4 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 2,4 млн человек.