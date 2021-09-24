Четыре области Украины могут перейти в "красную" зону эпидемии – Минздрав

"Есть определенная часть регионов, которые сейчас находятся в зоне риска вхождения уже даже в "красный" уровень эпидопасности: это Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области. Эти регионы могут перейти к "красному" уровню в течение двух-трех недель", – сказал он.

По словам главного санврача страны, упомянутые области "будут нуждаться в наибольшем внимании".

"По состоянию на 24 сентября уже девять регионов демонстрируют признаки "оранжевого" уровня", – подчеркнул Кузин.

По его информации, на текущей неделе зафиксированы самые быстрые темпы роста заболеваемости COVID-19 в 2021 году. В частности, на 68% выросло число новых случаев коронавирусной инфекции и на 51% – количество госпитализаций.

Преобладающим в Украине штаммом COVID-19 он назвал "Дельту".