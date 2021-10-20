Еще одна область Украины переходит в "красную" зону

Такое решение Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла на внеочередном заседании 20 октября, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал он.
На заседании Кабмина сегодня глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что в "красную" зону в ближайшие дни могут попасть несколько регионов, но он не уточнял, о каких областях идет речь.
"Даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент, единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", – подчеркивал премьер.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,67 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 61,8 тыс. пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения "красной" зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.
После попадания в "красную" карантинную зону в Одессе и Днепре выстроились длинные очереди в центрах вакцинации.
Согласно индикаторным показателям Минздрава, в Украине только пять регионов соответствуют показателям "желтой" зоны, еще пять – "красной", остальные – в "оранжевой".