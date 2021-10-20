Еще одна область Украины переходит в "красную" зону

Такое решение Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла на внеочередном заседании 20 октября, сообщил в Telegram министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области и применить на территории Сумской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал он.

На заседании Кабмина сегодня глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что в "красную" зону в ближайшие дни могут попасть несколько регионов, но он не уточнял, о каких областях идет речь.

"Даже в "красной" зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент, единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация", – подчеркивал премьер.