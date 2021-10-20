Кличко: Киев – на пороге "красной" зоны

Кличко: Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом ухудшается каждый день Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве – более 1 тыс. новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них – в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев – на пороге "красной" зоны", – заявил он.

Мэр призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, напомнив, что вакцинация на сегодня – единственный способ избежать массового распространения вируса и введения жестких карантинных ограничений.

"Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов! Потому что 98% госпитализированных – не привиты. И умирают в основном невакцинированные пациенты... Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, либо изоляция!" – заявил Кличко.