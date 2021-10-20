Кличко: Киев – на пороге "красной" зоны

"Ситуация с распространением коронавируса в столице и в Украине в целом ухудшается каждый день. За прошедшие сутки в Киеве – более 1 тыс. новых больных и 29 летальных случаев. Более 500 человек попали в больницы. Большинство из них – в тяжелом состоянии. Койки в столичных больницах стремительно заполняются. Киев – на пороге "красной" зоны", – заявил он.
Мэр призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса, напомнив, что вакцинация на сегодня – единственный способ избежать массового распространения вируса и введения жестких карантинных ограничений.
"Вакцина есть. Пункты вакцинации работают. Поэтому не слушайте дикую пропаганду антивакцинаторов! Потому что 98% госпитализированных – не привиты. И умирают в основном невакцинированные пациенты... Помните: вирус блокирует полноценную жизнь. И выбор у нас невелик: либо вакцинация, либо изоляция!" – заявил Кличко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,67 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 61,8 тыс. пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красную" зону войдет Сумская область.
Ограничения "красной" зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат. Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.
Согласно индикаторным показателям Минздрава, в Украине только пять регионов соответствуют показателям "желтой" зоны, еще пять – "красной", остальные – "оранжевой". Киев соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности.