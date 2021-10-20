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Центры вакцинации будут продолжать работать в регионах "красной" зоны – Минздрав

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Вакцинироваться в Украине могут все желающие в возрасте от 18 лет
Вакцинироваться в Украине могут все желающие в возрасте от 18 лет
Фото: EPA

Центры вакцинации от коронавируса не будут прекращать работу после вхождения регионов в "красную" зону. Соответствующие изменения в постановление Кабмина №1236 внесли 20 октября, сообщила пресс-служба Минздрава.

"Только вакцинация может спасти человека от смерти и тяжелого течения коронавирусной болезни. Жителям областей, которые находятся на "желтом" уровне, советую не ждать усиления карантина, чтобы потом в очередях ждать прививки. Мы должны делать 1,5 млн прививок в неделю. Регионы, где установили "красный" уровень, уже доказывают: как только усилили эпидемические меры, так число желающих сделать прививки резко увеличилось. Поэтому прошу: не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем, подумайте о близких, защитите не только себя, но и родных от риска проиграть в борьбе с коронавирусной болезнью", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 октября в стране первую дозу вакцины получили 8,2 млн украинцев, а 6,7 млн получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 18 сентября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Moderna (Spikevax).

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированныхТакже за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: вакцинация, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, коронавирус, локдаун
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