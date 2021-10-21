В США хотят привить от COVID-19 около 28 млн детей от пяти до 11 лет

В Белом доме заявили, что в США достаточно вакцины для иммунизации от COVID-19 детей 5 –11 лет Фото: EPA

Отмечается, что заседания независимых консультативных комитетов Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые взвесят преимущества вакцинации детей в этом возрасте, состоятся 26 октября и 2–3 ноября соответственно.

В Белом доме заявили, что США закупили достаточно вакцины для иммунизации в стране 28 млн детей от пяти до 11 лет.

20 сентября Pfizer заявила, что ее COVID-вакцина эффективна среди детей 5–11 лет. У компании отметили, что планирует подать заявку на разрешение использования их вакцины для детей 5–11 лет в США.