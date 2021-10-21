ГОРДОН
 
 
МИР

В США хотят привить от COVID-19 около 28 млн детей от пяти до 11 лет

В Белом доме заявили, что в США достаточно вакцины для иммунизации от COVID-19 детей 5 11 лет
В Белом доме заявили, что в США достаточно вакцины для иммунизации от COVID-19 детей 5 –11 лет
Фото: EPA

В Соединенных Штатах готовятся к реализации программы иммунизации от COVID-19 детей 5 – 11 лет вакциной Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Об этом сообщается в релизе, опубликованном 20 октября на сайте Белого дома.

Отмечается, что заседания независимых консультативных комитетов Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) и Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которые взвесят преимущества вакцинации детей в этом возрасте, состоятся 26 октября и 2–3 ноября соответственно.

В Белом доме заявили, что США закупили достаточно вакцины для иммунизации в стране 28 млн детей от пяти до 11 лет.

20 сентября Pfizer заявила, что ее COVID-вакцина эффективна среди детей 5–11 лет. У компании отметили, что планирует подать заявку на разрешение использования их вакцины для детей 5–11 лет в США.

Контекст:

10 мая FDA расширило перечень людей, которым можно в экстренном порядке прививаться вакциной против коронавируса производства Pfizer/BioNTech, включив в него подростков 12–15 лет. 13 мая в США началась вакцинация детей в возрасте 12–15 лет.

США стали второй страной, одобрившей препарат Pfizer/BioNTech для детей, первой аналогичное решение приняла Канада. Препарат одобрили после того, как 31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным CDC, в США хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 219,4 млн человек (66,1% от общего населения), полностью вакцинированы против коронавируса около 189,7 млн граждан Соединенных Штатов (57,1%), третью прививку сделали 11,25 млн человек (5,9% от числа тех, кто получил две дозы).

Теги: США, вакцинация, дети, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, BioNTech, Pfizer, CDC
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в сериале о Шерлоке Холмсе
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в сериале о Шерлоке Холмсе
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS