В Украине побили рекорд суточной вакцинации от коронавируса – привили 251 тыс. человек

Первую прививку получили 165 649 человек, вторую – 85 605. Всего с начала кампании вакцинацию завершили 6 743 615 человек.

Предыдущий суточный рекорд вакцинации был зафиксирован накануне – 19 октября в Украине сделали более 226 тыс. прививок от коронавируса.

"95% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные", – подчеркнули в министерстве.

По данным Минздрава, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 126 тыс. 79 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, около 46 тыс. – AstraZeneca.

"Прививочный бум" в некоторых украинских регионах вызвало введение "красных" зон и ослабление ограничений для вакцинированных, считают в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики.