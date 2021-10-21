В Украине впервые за сутки заболели COVID-19 больше 22 тыс. человек – это абсолютный рекорд за время пандемии

В Украине зафиксированы новые максимумы суточной заболеваемости и смертности от COVID-19 Фото: depositphotos.com

"За сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1 771, медработников – 345)", – говорится в сообщении.

До сих пор максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией в стране за сутки составляло 20 341 – такой результат был зафиксирован 3 апреля этого года.

Выздоровело от болезни за вчерашний день 8 036 человек.

546 пациентов умерло – это также максимальное число за время пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 19 октября – 538 летальных случаев, до этого за 6 апреля – 481 летальный случай.

Днем ранее, 20 октября, зафиксировано 18,9 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

За все время пандемии в Украине заболело 2 701 600 человек, выздоровело – 2 352 835 человек, летальных случаев – 62 389.