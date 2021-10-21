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В Украине впервые за сутки заболели COVID-19 больше 22 тыс. человек – это абсолютный рекорд за время пандемии

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В Украине зафиксированы новые максимумы суточной заболеваемости и смертности от COVID-19
В Украине зафиксированы новые максимумы суточной заболеваемости и смертности от COVID-19
Фото: depositphotos.com

За предыдущие сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания COVID-19, сообщила утром 21 октября в Facebook пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки в Украине зафиксировано 22 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 1 771, медработников – 345)", – говорится в сообщении. 

До сих пор максимальное число заболевших коронавирусной инфекцией в стране за сутки составляло 20 341 – такой результат был зафиксирован 3 апреля этого года. 

Выздоровело от болезни за вчерашний день 8 036 человек.

546 пациентов умерло – это также максимальное число за время пандемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 19 октября – 538 летальных случаев, до этого за 6 апреля – 481 летальный случай

Днем ранее, 20 октября, зафиксировано 18,9 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15,6 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом.

За все время пандемии в Украине заболело 2 701 600 человек, выздоровело – 2 352 835 человек, летальных случаев – 62 389.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1976395785856850

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Теги: смерть, эпидемия, смертность, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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