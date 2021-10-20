"Морги работают напряженно". В Харьковской ОГА прокомментировали слова Комаровского о ситуации с COVID-19

Черняк: В случае необходимости мы везем даже в Купянск, когда человек нуждается в помощи Фото: kharkivoda.gov.ua

"Морги работают также напряженно, если мы ежедневно видим умерших людей и по официально подтвержденным данным в больницах, и тем, которые умерли дома... Безусловно, напряжена вся система здравоохранения", – отметил чиновник.

Конкретных данных о загруженности моргов он не привел.

19 октября Черняк сообщил, что в Харьковской области пациентов с COVID-19 принимают 23 больницы, в которых есть 4899 коек, проинформировала пресс-служба ХОГА.

"В случае необходимости мы везем даже в Купянск, когда человек нуждается в помощи. Мы используем всю госпитальную базу, в нашей области единое медицинское пространство, и мы пользуемся всеми возможными мощностями, которые есть, чтобы оказать адекватную помощь", – подчеркнул он.

Комаровский 19 октября опубликовал в Facebook видео, в котором сказал, что ситуация в больницах "хреновая".

"То, что больницы забиты, – это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. [Есть] очереди санитарок с каталками с трупами в морг", – отметил врач.