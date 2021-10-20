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"На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет". Комаровский призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19

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Комаровский: Если у кого-то мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится
Комаровский: Если у кого-то мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что осень 2021 года может стать последней в жизни многих, потому что больницы, в которых лечат пациентов с COVID-19, переполнены. Об этом он сказал в видео, которое опубликовал в Facebook 19 октября.

"Ситуация хреновая, и хреновая – это мягко сказано. Мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что места в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть, в моргах – мест нет. [Есть] очереди санитарок с каталками с трупами в морг", – отметил врач.

По его словам, забиты и судебно-медицинские морги, куда везут умерших от коронавирусной инфекции дома.

"На этом фоне возникает новая страшная проблема: люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться, но привиться не могут, потому что уже купили сертификат о вакцинации и их теперь никак не привить. А в реанимациях большинство, 99% тех, кто не привиты, а половина тех, кто якобы привит, – с купленными бумажками", – заявил Комаровский.

Он рассказал о мужчине, который отправил родителей отдыхать в Турцию, купив им COVID-сертификаты. 

"Он похоронил маму с папой. Как он жить теперь, гад, будет. И тут вам вишенка на торте: президент [Украины Владимир Зеленский] выкладывает пост о том, что единственный способ избежать локдауна – это прививаться. И в комментарии приходят толпы умников, и знаете, чем это все заканчивается? Это же очень показательный кейс. Президент убирает пост, где его критикуют", – рассказал доктор.

Комаровский добавил, что от его страницы отписываются по 2–5 тыс. человек, когда он публикует пост про вакцинацию.

"Да отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нет. Если у кого-то мозги остались, привейтесь, потому что это плохо кончится", – резюмировал он.

https://www.facebook.com/komarovskiynet/videos/674877053489170/

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 61,8 пациентов с COVID-19.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получили 8 млн человек, а почти 6,6 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Теги: эпидемия, вакцинация, Евгений Комаровский, кладбище, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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