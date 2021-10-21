В оккупированном Крыму пожилым людям запретили выходить из дома "до особого распоряжения"

"С 25 октября и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью", – говорится в документе.

Также для этой категории людей на полуострове временно отменили льготный проезд.

Работодателей обязали перевести сотрудников старше 65 лет на дистанционную форму работы – за исключением граждан, чье присутствие на рабочем месте необходимо для обеспечения непрерывных процессов, а также медработников.

У остальных жителей Крыма с 25 октября для посещения мест общественного питания, музеев, торговых центров и так далее будут требовать предъявление сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или вакцинации от него. Заведениям питания запретят работать после 23.00.