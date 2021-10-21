Зеленский: Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека

По словам Зеленского, совместные международные учения украинских пограничников с подразделениями НАТО и Вооруженными силами Украины "демонстрируют, что они профессионально и слаженно выполняют задачи на одном уровне с лучшими пограничниками и военными Европы и всего мира".

"В очередной раз вместе с нашими друзьями – международными партнерами – мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества", – заявил Зеленский.