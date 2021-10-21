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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Зеленский: Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека

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Зеленский: Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества
Зеленский: Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества
Фото: president.gov.ua

Черное море и украинский Крым "не являются собственностью одного человека". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 октября во время посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота в поселке Оршанец Черкасской области, сообщила пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, совместные международные учения украинских пограничников с подразделениями НАТО и Вооруженными силами Украины "демонстрируют, что они профессионально и слаженно выполняют задачи на одном уровне с лучшими пограничниками и военными Европы и всего мира". 

"В очередной раз вместе с нашими друзьями – международными партнерами – мы указали, что Черное море и наш украинский полуостров Крым – это не собственность одного человека. Это международно признанные территории и границы нашей независимой Украины. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должны стать приоритетом мирового сообщества", – заявил Зеленский.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, Черное море, оккупация, Госпогранслужба, военные учения
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