ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В СНБО разработали глоссарий для борьбы с нарративами Кремля в информпространстве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По мнению Данилова, распространение российских нарративов является вызовом для многих стран
По мнению Данилова, распространение российских нарративов является вызовом для многих стран
Фото: rnbo.gov.ua

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) разработал глоссарий, его рекомендуют использовать чиновникам, дипломатам, СМИ и общественным организациям, чтобы противостоять нарративам РФ в информпространстве. Об этом 20 октября сообщил пресс-центр СНБО.

Отмечается, что "российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информпространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии".

"Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Электронная версия глоссария опубликована на сайте СНБО. Она включает 63 фейка и клише, которые распространяет РФ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Кремле, оправдывая агрессию против Украины, неоднократно заявляли о якобы защите русскоязычного населения на Донбассе.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, распространение российских нарративов есть вызовом для многих стран. Данилов говорил, что никакого Донбасса не существует, этот нарратив навязывает РФ.

В мае 2021 года восемь стран – Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США – заявили, что Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине.

Теги: Россия, СМИ, Крым, Украина, образование, СНБО, Кремль, Донбасс, пропаганда, агрессия, аннексия, российская пропаганда, помощь, спецслужбы, чиновники, борьба
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
  "У меня есть девушка, просто пальчики слишком короткие". Jerry Heil прокомментировала слухи о своей гомосексуальной ориентации
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
Женщину, вымогавшую у Тарзана $23 тыс. за секс-компромат, приговорили к пяти годам колонии
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Возник вопрос, почему люди не вернули деньги назад". Цибульская высказалась о концерте матерящегося при детях Кензова
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
  "Бешкетник". Возлюбленный alyona alyona в новом ролике разбросал деньги и посидел на капоте авто. Видео
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
Врачи попросили 95-летнюю Елизавету II из-за опасений за ее здоровье отменить поездку
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
"Сексуальная грация". "Эффектно". Ризатдинова в мини-шортах развела ноги перед камерой
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
После скандала с выселением молодая жена Павлика опубликовала его переписку с бывшей супругой Созаевой
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
Стало известно, какие страны примут участие в "Евровидении 2022"
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
"Диванчик – одуванчик", "Обалдеть". Monatik показал, чем занимается дома после гастролей, но поклонников удивил его диван
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в сериале о Шерлоке Холмсе
Умер актер Виктор Евграфов, сыгравший злодея Мориарти в сериале о Шерлоке Холмсе
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Многое осталось загадкой". Кулинарный эксперт Глинская спустя почти три месяца вернула доступ к своему блогу в Instagram
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
"Утренний кусь, чтобы взбодриться". В сети показали реакцию Нины Матвиенко на внезапную шалость внучки. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
"Вот это сисяндры!", "Ого, вот это сракан!" Никитюк показала фигуру в бикини
  "Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Я был инициатором знакомства". Тигипко впервые рассказал о новой жене и показал свою буйволиную ферму
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
  Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
Нардеп Корявченков рассказал, как отреагирует, если ему предложат сложить полномочия и вернуться в "Квартал 95"
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
61-летний Тигипко вышел в свет с 37-летней спутницей, матерью троих детей
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Женщина-мечта", "Огонь". Мейхер позировала в прозрачном комбинезоне, расставив ноги перед объективом
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"Теперь мы еще больше счастливы. Спасибо за девочку". Влад Яма рассказал о пополнении в семье
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
"У вас элементарного стыда нет". Настя Каменских показала соблазнительное фото в бикини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS