В СНБО разработали глоссарий для борьбы с нарративами Кремля в информпространстве

Отмечается, что "российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информпространство названия, термины и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на востоке Украины, попытку аннексии Крыма, продвигать российские пропагандистские стратегии".

"Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям аппаратом СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработан "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Электронная версия глоссария опубликована на сайте СНБО. Она включает 63 фейка и клише, которые распространяет РФ.