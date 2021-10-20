Путин объявил в РФ нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

"Сейчас особенно важно "сбить" пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно", – сказал Путин.

В то же время регионы с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID-19 нерабочие дни могут объявить уже с 23 октября, отметил глава Кремля.

Путин добавил, что при необходимости нерабочие дни в РФ могут продлить и после 7 ноября.

Фактически нерабочими в РФ становятся три дня – с 1 по 3 ноября, отмечает "Медуза", поскольку 4 ноября в России праздник – День народного единства, а с 5-го по 7 ноября в 2021 году были выходные.