“Хоть бы вывеску поменяли: вместо "овощи" – "золото-бриллианты". Жители Крыма жалуются на резкое подорожание продуктов

По данным подконтрольной России службы статистики по Крыму и Севастополю, в начале октября свежие огурцы подорожали на 18,47%, картофель – на 4,9%, помидоры – на 4,18%.
При этом, отмечает "Крым.Реалии", по сравнению с декабрем 2020 года "зафиксировано повышение цен практически на все продукты и это исчисляется десятками процентов".
Так, свинина подорожала на 18%, мясо курицы – почти на 28%, морковь – на 32%, картофель – на 62%, капуста – на 137%.
Жители Крыма в социальных сетях сетуют, что при таком росте цен им придется экономить на еде.
"Хоть бы вывеску поменяли: вместо "овощи" – "золото-бриллианты", – прокомментировала в Facebook новость о подорожании овощей пользовательница Галина Радуга.
"Самое ужасное не то, что картошка по 70 руб., а то, что у народа такой уровень жизни, что кому-то это существенно бьет по карману! Экономия на еде – реальный уровень нищеты", – написала Елена Яновская.
Пользователь Андрей Горбиков-Канаки высказал предположение, что таким образом российские власти "отбивают" социальные выплаты, которые проводились в сентябре перед выборами в Госдуму РФ.
"А что с картошкой у нас в Крыму? В октябре на симферопольском рынке она по 75-100 рублей за 1 кг. Продавцы говорят, что зимой будет до 120 рублей. Кто понимает, почему такая дорогая картошка в этом году? Регулирует кто-то цены?"-цитата,житель Симферополя,в ТНУ училась... pic.twitter.com/TQq7GNqHC5— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) October 3, 2021
В прошлом году когда в Украине картошка на пару недель скаканула в цене мой знакомый ватник брибежал и давай петь - Посмотри посмотри что в Украине творится... Картошка уже по...— Крымский Хахол (@66Sergik) October 16, 2021
В этом году я его пока не видел *
Цены на продукты мягко говоря впечатляют:картошка-70руб!!! помидоры салатные-180-200!!! Ценник на курицу вообще меняют каждый день. Ещё немного и пенсионеры пойдут менять вещи на еду. Как в блокадном Ленинграде. Когда вокруг были фашисты.— смт.Гурзуф (@torvi2502) October 3, 2021
Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.