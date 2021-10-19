“Хоть бы вывеску поменяли: вместо "овощи" – "золото-бриллианты". Жители Крыма жалуются на резкое подорожание продуктов

По данным подконтрольной России службы статистики по Крыму и Севастополю, в начале октября свежие огурцы подорожали на 18,47%, картофель – на 4,9%, помидоры – на 4,18%.

При этом, отмечает "Крым.Реалии", по сравнению с декабрем 2020 года "зафиксировано повышение цен практически на все продукты и это исчисляется десятками процентов".

Так, свинина подорожала на 18%, мясо курицы – почти на 28%, морковь – на 32%, картофель – на 62%, капуста – на 137%.

Жители Крыма в социальных сетях сетуют, что при таком росте цен им придется экономить на еде.

"Хоть бы вывеску поменяли: вместо "овощи" – "золото-бриллианты", – прокомментировала в Facebook новость о подорожании овощей пользовательница Галина Радуга.

"Самое ужасное не то, что картошка по 70 руб., а то, что у народа такой уровень жизни, что кому-то это существенно бьет по карману! Экономия на еде – реальный уровень нищеты", – написала Елена Яновская.

Пользователь Андрей Горбиков-Канаки высказал предположение, что таким образом российские власти "отбивают" социальные выплаты, которые проводились в сентябре перед выборами в Госдуму РФ.

"А что с картошкой у нас в Крыму? В октябре на симферопольском рынке она по 75-100 рублей за 1 кг. Продавцы говорят, что зимой будет до 120 рублей. Кто понимает, почему такая дорогая картошка в этом году? Регулирует кто-то цены?"-цитата,житель Симферополя,в ТНУ училась... pic.twitter.com/TQq7GNqHC5 — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) October 3, 2021

В прошлом году когда в Украине картошка на пару недель скаканула в цене мой знакомый ватник брибежал и давай петь - Посмотри посмотри что в Украине творится... Картошка уже по...



В этом году я его пока не видел * — Крымский Хахол (@66Sergik) October 16, 2021

Цены на продукты мягко говоря впечатляют:картошка-70руб!!! помидоры салатные-180-200!!! Ценник на курицу вообще меняют каждый день. Ещё немного и пенсионеры пойдут менять вещи на еду. Как в блокадном Ленинграде. Когда вокруг были фашисты. — смт.Гурзуф (@torvi2502) October 3, 2021