Детей в оккупированном Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном и учат обращаться с тяжелым вооружением – прокуратура

Он подчеркнул, что на оккупированном полуострове происходит милитаризация детей.

"Воспитание детей в Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном. Дети с начальной и средней школы, кроме пропагандистского воспитания в стиле "отдать жизнь за родину", обучаются обращаться с оружием – и не только стрелковым, но и со взрывными устройствами и разного рода тяжелым вооружением", – сказал прокурор.

Он сообщил, что в связи с этим кейсом украинская прокуратура Крыма объявила о подозрении двум лицам – руководителям объединения "Юнармия", которое является общественным подразделением министерства обороны России и отвечает за милитаризованное воспитание детей в Крыму.