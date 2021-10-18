С 2015 года Россия незаконно призвала в армию 31 тыс. крымчан – прокуратура АР Крым

"В этом году началась новая осенняя призывная кампания. За этот период [с 2015 года] было призвано около 31 тыс. крымчан в вооруженные силы Российской Федерации, и около 3 тыс. крымчан планируется призвать в этом году", – сказал прокурор.
По его словам, такие действия России и оккупационной администрации квалифицируются в международном законодательстве как нарушение законов и обычаев войны. Они также нарушают международное гуманитарное законодательство, в частности, Конвенцию о защите гражданского населения.
В Украине в связи с этим открыто уголовное производство, в рамках которого на данный момент объявлено подозрение 10 оккупационным военным комиссарам в Крыму. В отношении двух комиссаров обвинительные акты уже направлены в суд.
Поночовный сообщил, что многие крымчане отказываются подчиняться приказам оккупантов, и им приходится покидать территорию полуострова. На данный момент оккупационными правоохранительными органами в Крыму открыто около 200 уголовных дел о якобы уклонении от службы в вооруженных силах РФ.
Прокурор отметил, что при этом РФ распространяет мифы о том, что в Украине якобы будут преследовать за участие в российском призыве, хотя Украина рассматривает призывников как потерпевших.
"Гражданское население полуострова, те крымчане, которые отказываются проходить военную службу в вооруженных силах оккупанта, которые вынужденно проходили службу в вооруженных силах Российской Федерации, не являются преступниками, они являются жертвами вооруженного конфликта, они проходят как потерпевшие в наших уголовных производствах", – подчеркнул он.
Поночовный напомнил, что в предыдущие годы прокуратура Крыма совместно с СБУ в Крыму и Крымской правозащитной группой направили в Международный уголовный суд два представления, которые касались незаконного призыва и пропаганды службы в вооруженных силах РФ. Эти сообщения были учтены в ежегодных отчетах офиса прокурора МУС, и в конце 2020 года завершилась стадия предварительного изучения дела о ситуации в Украине. "Будем ожидать официального расследования", – отметил прокурор.
Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.
С 1 апреля по 15 июля 2021 года в РФ проводили очередной военный призыв, который российские власти незаконно объявляют и в Крыму. МИД Украины выразил в связи с этим решительный протест, назвав это военным преступлением.
Прекратить нарушения международного права на Крымском полуострове Россию призывали в связи с этим Соединенные Штаты и Европейский союз.
В "Крымской правозащитной группе" говорили, что в августе 2021 подконтрольные России "суды" Крыма вынесли 10 приговоров за уклонение от службы в вооруженных силах России.