С 2015 года Россия незаконно призвала в армию 31 тыс. крымчан – прокуратура АР Крым

В украинской прокуратуре подчеркнули, что рассматривают крымчан, которые проходят службу в ВС РФ, как потерпевших Фото: depositphotos.com

"В этом году началась новая осенняя призывная кампания. За этот период [с 2015 года] было призвано около 31 тыс. крымчан в вооруженные силы Российской Федерации, и около 3 тыс. крымчан планируется призвать в этом году", – сказал прокурор.

По его словам, такие действия России и оккупационной администрации квалифицируются в международном законодательстве как нарушение законов и обычаев войны. Они также нарушают международное гуманитарное законодательство, в частности, Конвенцию о защите гражданского населения.

В Украине в связи с этим открыто уголовное производство, в рамках которого на данный момент объявлено подозрение 10 оккупационным военным комиссарам в Крыму. В отношении двух комиссаров обвинительные акты уже направлены в суд.

Поночовный сообщил, что многие крымчане отказываются подчиняться приказам оккупантов, и им приходится покидать территорию полуострова. На данный момент оккупационными правоохранительными органами в Крыму открыто около 200 уголовных дел о якобы уклонении от службы в вооруженных силах РФ.

Прокурор отметил, что при этом РФ распространяет мифы о том, что в Украине якобы будут преследовать за участие в российском призыве, хотя Украина рассматривает призывников как потерпевших.

"Гражданское население полуострова, те крымчане, которые отказываются проходить военную службу в вооруженных силах оккупанта, которые вынужденно проходили службу в вооруженных силах Российской Федерации, не являются преступниками, они являются жертвами вооруженного конфликта, они проходят как потерпевшие в наших уголовных производствах", – подчеркнул он.

Поночовный напомнил, что в предыдущие годы прокуратура Крыма совместно с СБУ в Крыму и Крымской правозащитной группой направили в Международный уголовный суд два представления, которые касались незаконного призыва и пропаганды службы в вооруженных силах РФ. Эти сообщения были учтены в ежегодных отчетах офиса прокурора МУС, и в конце 2020 года завершилась стадия предварительного изучения дела о ситуации в Украине. "Будем ожидать официального расследования", – отметил прокурор.