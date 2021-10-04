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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В прокуратуре АР Крым рассказали, сколько крымчан призвали в армию России с 2015 года

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В августе "суды" в Крыму вынесли 10 приговоров за уклонение от службы в армии России
В августе "суды" в Крыму вынесли 10 приговоров за уклонение от службы в армии России
Фото: depositphotos.com

Оккупанты в Крыму с 2015 года провели 13 призывных кампаний и отправили служить в российскую армию более 34 тыс. крымчан. Об этом сообщила 4 октября прокуратура Автономной Республики Крым (АРК).

Прокурор АРК Игорь Поночовный заявил, что 1 октября этого года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию по призыву.

В суд направлен обвинительный акт в отношении "военного комиссара Симферопольского района и города Алушта" по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до 12 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.

"На указанной должности "комиссар" осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных принудительных призывных кампаний гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта", – сообщил прокурор.

Прокуратура АРК установила и сообщила о подозрениях в совершении военного преступления 10 военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, среди них – так называемый "военный комиссар Крыма". Суд рассматривает также обвинительный акт в отношении "военного комиссара Феодосии и Кировского района Крыма", добавил Поночовный.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2015 году жителей аннексированного Крыма впервые призвали на службу в российскую армию. Тогда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому лица, уже отслужившие в украинской армии, освобождаются от призыва.

С 1 апреля по 15 июля 2021 года в РФ проводили очередной военный призыв, который российские власти незаконно объявляют и в Крыму. МИД Украины выразил в связи с этим решительный протест, назвав это военным преступлением.

Прекратить нарушения международного права на Крымском полуострове Россию призывали в связи с этим Соединенные Штаты и Европейский союз.

В "Крымской правозащитной группе" говорили, что в августе 2021 подконтрольные России "суды" Крыма вынесли 10 приговоров за уклонение от службы в вооруженных силах России.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, аннексия, призыв, военный комиссар, Игорь Поночовный
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