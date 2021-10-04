В прокуратуре АР Крым рассказали, сколько крымчан призвали в армию России с 2015 года

В августе "суды" в Крыму вынесли 10 приговоров за уклонение от службы в армии России Фото: depositphotos.com

Прокурор АРК Игорь Поночовный заявил, что 1 октября этого года оккупационная администрация начала очередную незаконную кампанию по призыву.

В суд направлен обвинительный акт в отношении "военного комиссара Симферопольского района и города Алушта" по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок от восьми до 12 лет лишения свободы, отметили в прокуратуре.

"На указанной должности "комиссар" осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных принудительных призывных кампаний гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта", – сообщил прокурор.

Прокуратура АРК установила и сообщила о подозрениях в совершении военного преступления 10 военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, среди них – так называемый "военный комиссар Крыма". Суд рассматривает также обвинительный акт в отношении "военного комиссара Феодосии и Кировского района Крыма", добавил Поночовный.