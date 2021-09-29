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Осенью в украинскую армию планируют призвать более 13,5 тыс. мужчин

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Мужчины, ставшие студентами, должны предоставить справку об этом
Мужчины, ставшие студентами, должны предоставить справку об этом
Фото: armyinform.com.ua

Осенний призыв этого года пройдет в октябре – декабре, первые отправки начнутся 5 октября, последние состоятся 21 декабря. Об этом рассказал порталу Минобороны "АрмияInform" начальник отдела комплектования штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Николай Качаненко.

Он отметил, что распоряжения Кабмина Украины о количестве будущих срочников пока нет, но проектом документа запланировано призвать 13 575 мужчин. Это на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва.

"Цифра для нужд ВСУ осталась неизменной – 6500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур", – пояснил офицер.

Качаненко напомнил, что мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны взять в учебном заведении справку об этом и предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете.

Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина, поэтому если ситуация принципиально не изменится, трудностей с призывом не возникнет.

По его словам, сборные пункты обеспечены средствами защиты и дезинфекции, а призывные комиссии происходят с соблюдением социальной дистанции. Отработаны графики медосмотров, чтобы не было скопления людей на призывных участках.

"Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено – в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом", – добавил Качаненко.

Контекст:

Весенний призыв этого года начался в Украине 1 апреля в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, осенний призыв проведут в октябре – декабре. 

Качаненко говорил "АрмияInform", что в 2021 году на срочную военную службу планируют призвать около 32 тыс. человек, на 2 тыс. больше, чем в 2020 году.

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Но 16 января 2020 года Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.

С 2023 года призыв в армию в Украине могут отменить, говорил глава партии "Слуга народа", первый замглавы парламентской фракции политсилы Александр Корниенко.

Теги: армия, военные, призыв, Минобороны, Николай Качаненко, мужчины
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