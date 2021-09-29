Осенью в украинскую армию планируют призвать более 13,5 тыс. мужчин

Он отметил, что распоряжения Кабмина Украины о количестве будущих срочников пока нет, но проектом документа запланировано призвать 13 575 мужчин. Это на 671 человека меньше, чем во время весеннего призыва.

"Цифра для нужд ВСУ осталась неизменной – 6500 человек. Общее уменьшение произошло из-за уменьшения потребностей других силовых структур", – пояснил офицер.

Качаненко напомнил, что мужчины, которые стали студентами, до 1 октября должны взять в учебном заведении справку об этом и предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где они состоят на учете.

Он отметил, что уже три призывные кампании в Украине прошли в условиях карантина, поэтому если ситуация принципиально не изменится, трудностей с призывом не возникнет.

По его словам, сборные пункты обеспечены средствами защиты и дезинфекции, а призывные комиссии происходят с соблюдением социальной дистанции. Отработаны графики медосмотров, чтобы не было скопления людей на призывных участках.

"Усиление карантина может повлиять только на движение железнодорожного транспорта. Но и это у нас предусмотрено – в таком случае призывников будут забирать военные части своим транспортом", – добавил Качаненко.