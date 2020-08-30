В Украине планируют сократить количество призывников

С начала года к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Украины привлекли 25 тыс. человек, что дает возможность сократить количество призывников в октябре – декабре, сообщили в Генеральном штабе Украины.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует осенью сократить количество призывников на срочную службу. Об этом 29 августа сообщалось на странице Генштаба в Facebook.

В Генштабе объяснили, что постепенно проводится преобразование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Это положительно сказывается на количестве граждан, поступающих на военную службу по контракту.

"Так, с начала года привлечено к военной службе по контракту в Вооруженных Силах Украины 25 тыс. человек (из них более 2 тыс. человек офицерского состава). Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре – декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет Министров Украины", – говорится в сообщении.

Предыдущий призыва должен был начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня 2020-го, но из-за эпидемии коронавируса и карантина призывная кампания была перенесена на май – июль. 1 августа в Генштабе сообщили, что призыв завершен, в войска отправили 16 460 человек.