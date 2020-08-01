В Украине завершился весенний призыв в армию. Генштаб отчитался о выполнении плана на 100%

По данным Генерального штаба ВСУ, в ходе весенней призывной кампании на срочную службу призвали более 16 тыс. человек.

В Украине завершился весенний призыв на срочную военную службу, который был отложен из-за эпидемии коронавируса. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Плановое задание выполнено на 100%. В войска отправили 16 460 человек, из них в Вооруженные силы – 9000 человек; в Национальную гвардию – 5460 человек; в Госспецслужбу транспорта – 700 человек; в Госпогранслужбу Украины – 1300 человек", – отметили в Генштабе.

Перед отправкой в части призывников протестировали на коронавирус, после прибытия на место службы все новобранцы проходили двухнедельный карантин.

"Особенностью призыва стали отправка в воинские части призывников в возрасте 18–19 лет только по их собственному желанию и возможность предоставления отсрочек от призыва на срочную службу выпускникам учебных заведений этого года, которые хотят поступать в вуз", – добавили в Генштабе.

Весенний призыв в Украине должен был начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня 2020-го, но из-за эпидемии коронавируса и карантина призывная кампания была перенесена на май – июль.

Призыву на срочную службу в Украине несколько лет подлежали мужчины в возрасте от 20 до 27 лет. Но 16 января 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ №13/2020 о призыве на срочную службу мужчин с 18 лет. 18–19-летних призывников отправляют в части только по желанию.