В Минобороны объяснили, кого будут забирать в армию и кто получит отсрочку

Студентам, которые заканчивают обучение по программе "бакалавр" и изъявили желание обучаться по программе "магистр" предоставят отсрочку от призыва до 1 октября 2020 года.

Мужчин в возрасте 18–19 лет могут призвать на срочную службу только по собственному желанию, что подтверждается письменным заявлением. Об этом 17 июля заявил министр обороны Украины Андрей Таран, отмечает пресс-служба министерства.

"Соответствующим указом президента Украины, а также распоряжением правительства призыв перенесен на май – июль, продлится он до 31 июля. Граждане в возрасте 18–19 лет могут быть призваны на военную срочную службу только по собственному желанию, что подтверждается письменным заявлением", – сообщил он.

Министр подчеркнул, что студентам, которые заканчивают обучение по программе "бакалавр" и изъявили желание обучаться по программе "магистр" предоставят отсрочку от призыва до 1 октября 2020 года.

"Все желающие продолжить обучение по программе "магистр", предоставляют в военкоматы соответствующие документы от учебных заведений, что и станет основанием для отсрочки призыва к осени 2020 года. В случае возникновения каких-либо проблемных ситуаций Министерство обороны Украины предлагает обращаться на "горячую линию", – подчеркнул Таран.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №103/2020 об отсрочке весеннего призыва.

Согласно документу, весенний призыв и увольнение военнослужащих срочной службы в запас переносятся с апреля – июня на май – июль 2020 года.

Весенний призыв должен был начаться 1 апреля и продлиться до 30 июня. Согласно распоряжению Кабмина (.doc), призыву на срочную военную службу весной подлежат 16 460 человек, из них 9000 – в ВСУ.