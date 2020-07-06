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Министерство образования Украины попросило отсрочить призыв для выпускников

В Министерстве образования и науки Украины отметили, что получили много обращений от выпускников, которых могут призвать в армию в июле, это нарушит их планы на получение высшего образования.

Министерство образования обратилось с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам этого года
Министерство образования обратилось с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам этого года
Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины обратилось в Министерство обороны с просьбой о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам 2020 года,  об этом сообщил портал Osvita.ua. 6 июля.

В Минобразования отметили, что получают многочисленные обращения от выпускников учебных заведений, по которым готовится решение о призыве в июле, что лишает их возможности продолжить обучение.

"Учитывая особенности проведения вступительной и призывной кампании 2020 года, обусловленные введением карантина, что привело к переносу сроков проведения вступительной кампании на август, Министерство образования и науки обращается с ходатайством о предоставлении отсрочки от весеннего призыва выпускникам учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования 2020 года, а также о принятии решения о призыве указанных лиц уже во время осеннего призыва, в случае если они не продолжат свое обучение", – сказано в письме.

Весенний призыв на срочную службу в армию был отложен из-за эпидемии коронавируса, призыв пройдет в июне – июле 2020 года. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 6 июля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение коронавируса SARS-CoV-2 в режиме онлайн, общее количество инфицированных в мире превысило 11,49 млн человек, из них более 535,1 тыс. умерли, а 6,21 млн выздоровели.

Теги: армия, Министерство образования, Министерство обороны Украины, призыв, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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