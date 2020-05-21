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В Украине летом на военную службу призовут 500 офицеров запаса – Генштаб

Украинские офицеры запаса будут призываться по 16 военно-учетным специальностям, отметили в Генштабе ВСУ.

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Призывать планируют офицеров запаса в возрасте до 43 лет
Призывать планируют офицеров запаса в возрасте до 43 лет
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Летом в Вооруженные силы Украины (ВСУ) призовут 500 офицеров запаса. Об этом 21 мая в Facebook проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

"В июне – июле 2020 года призовут на военную службу 500 офицеров запаса. Министр обороны Украины подписал приказ от 19 мая... В соответствии с приказом, по 16 военно-учетным специальностям подлежат призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые окончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что к проведению операции Объединенных сил призванных офицеров запаса привлекать принудительно не будут, их назначат "на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев", начиная со 2 июля.

"Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом. После завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных сил Украины", – рассказали в ВСУ.

В Генштабе подчеркнули, что на призванных офицеров запаса распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту, за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на месте работы, "независимо от подчинения и формы собственности".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1602019666633951

18 марта в связи с введением в Украине карантина из-за распространения коронавирусной инфекции военкоматы приостановили призыв граждан на срочную военную службу. 23 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отсрочке весеннего призыва.

15 апреля Кабинет Министров Украины перенес призыв на срочную службу с апреля – июня на май – июль.

Теги: военные, Вооруженные силы Украины, призыв, ВСУ
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