Киевским призывникам раздали анкеты с вопросами о родственниках за границей и занятиях родителей "в период Отечественной войны". Минобороны обещает разобраться

Вопросы о родственниках за границей были в бланке для автобиографии Фото: Сергей Сидоренко / Facebook

В документе предполагается, что дата рождения призывника – до 2000 года, кроме того, там требуют вносить информацию "чернилами, без помарок и исправлений".

Женщина указала, что такую анкету в школе получил ее сын, родившийся в 2005 году. Публикацией Денисенко поделились десятки пользователей.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила в Facebook, что в сети распространяют "старый фейк".

"Этой бумажке много лет и это уже не первая волна ее распространения в интернете", – написала она, отметив, что анкету выдали в "неизвестном центре комплектования".

В комментариях к посту Маляр журналист "Европейской правды" Сергей Сидоренко написал, что речь идет о 115-й школе в Соломенском районе Киева. Он прикрепил снимки анкеты.

"На момент, когда я писала пост и меня тегали, еще не было информации о номере школы. Провели мониторинг сети и нашли такого же типа сообщения, которые уже распространялись ранее. Будем разбираться, результаты сообщу. Но при случае всех прошу такие вопросы отправлять на email управления прессы и информации Минобороны", – ответила ему Маляр.