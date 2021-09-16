"Будут последствия". В МИД РФ призвали Чехию не выдавать Украине причастного к оккупации Крыма россиянина Франчетти

Недружественные действия против российских граждан "будут иметь последствия", пригрозили в МИД РФ Фото: depositphotos.com

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", – сказала Захарова.

Захарова пригрозила, что "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия".

"Какие? Я думаю надо будет исходить из развития событий", – добавила спикер российского МИД.