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"Будут последствия". В МИД РФ призвали Чехию не выдавать Украине причастного к оккупации Крыма россиянина Франчетти

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Недружественные действия против российских граждан "будут иметь последствия", пригрозили в МИД РФ
Недружественные действия против российских граждан "будут иметь последствия", пригрозили в МИД РФ
Фото: depositphotos.com

Россия призвала Чехию отпустить задержанного россиянина Александра Франчетти, который принимал участие в операции РФ по захвату Крыма. Об этом во время брифинга 16 сентября заявила спикер МИД РФ Мария Захарова. Мероприятие транслировалось в Facebook российского внешнеполитического ведомства.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", – сказала Захарова.

Захарова пригрозила, что "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия".

"Какие? Я думаю надо будет исходить из развития событий", – добавила спикер российского МИД.

https://www.facebook.com/MIDRussia/videos/564435844991499/

Контекст:

Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Праги. В ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма он в Севастополе руководил разведгруппой "Северный ветер", которая передавала информацию российским военным.

В Чехии россиянин работал фитнес-тренером.

Под стражу суд в Праге отправил Франчетти 14 сентября, заседание проходило в закрытом для общественности формате.

Как сообщали в Министерстве иностранных дел Украины, украинская сторона завершает необходимые процедуры для депортации Франчетти из Чехии.

Офис генерального прокурора Украины уточнял, что прокуроры обратились в минюст Чехии с запросом о выдаче Франчетти еще в августе 2020 года.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, МИД России, аннексия, призыв, Мария Захарова, задержание, суд, спикер, брифинг, Александр Франчетти
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