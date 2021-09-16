"Будут последствия". В МИД РФ призвали Чехию не выдавать Украине причастного к оккупации Крыма россиянина Франчетти

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей", – сказала Захарова.
Захарова пригрозила, что "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия".
"Какие? Я думаю надо будет исходить из развития событий", – добавила спикер российского МИД.
Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Праги. В ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма он в Севастополе руководил разведгруппой "Северный ветер", которая передавала информацию российским военным.
В Чехии россиянин работал фитнес-тренером.
Под стражу суд в Праге отправил Франчетти 14 сентября, заседание проходило в закрытом для общественности формате.
Как сообщали в Министерстве иностранных дел Украины, украинская сторона завершает необходимые процедуры для депортации Франчетти из Чехии.
Офис генерального прокурора Украины уточнял, что прокуроры обратились в минюст Чехии с запросом о выдаче Франчетти еще в августе 2020 года.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.