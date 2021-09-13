Задержание в Чехии россиянина, участвовавшего в захвате Крыма. МИД РФ вызвал чешского посла и направил ноту в МИД Чехии

"Направлены соответствующие запросы по линии посольства России в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета РФ. Хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину", – заявил Лавров.

Позже российское внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий спикера МИД Марии Захаровой. Она заявила, что в министерство был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.

"Потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений. Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", – заявила она.

Захарова также сообщила, что МИД РФ направил ноту в МИД Чехии.