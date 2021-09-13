Задержание в Чехии россиянина, участвовавшего в захвате Крыма. МИД РФ вызвал чешского посла и направил ноту в МИД Чехии

"Направлены соответствующие запросы по линии посольства России в Чехии и официальный запрос по линии Следственного комитета РФ. Хотим понять, что инкриминируется нашему гражданину", – заявил Лавров.
Позже российское внешнеполитическое ведомство опубликовало комментарий спикера МИД Марии Захаровой. Она заявила, что в министерство был вызван посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька.
"Потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений. Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", – заявила она.
Захарова также сообщила, что МИД РФ направил ноту в МИД Чехии.
Франчетти 12 сентября задержали в аэропорту Чехии. В ходе российской спецоперации по захвату украинского Крыма он в Севастополе руководил разведгруппой "Северный ветер", которая передавала информацию российским военным.
Спикер МИД Олег Николенко сообщил, что украинская сторона завершает необходимые процедуры для депортации Франчетти из Чехии. Он добавил, что задержание стало результатом согласованных действий украинских и чешских правоохранителей для привлечения Франчетти к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в частности участие в российской оккупации Крыма.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.