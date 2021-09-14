В Чехии суд отправил под стражу россиянина Франчетти, участвовавшего в захвате Крыма

Заседание суда прошло в закрытом для общественности формате. Вопрос об экстрадиции Франчетти в Украину рассмотрит сначала городской суд Праги, а затем Высокий суд в Праге по возможной жалобе. После этого министр юстиции Чехии будет решать, соглашаться ли на экстрадицию, отметил портал.

В суде выступила 19-летняя дочь Франчетти. Она сказала, что ее отец прибыл из России в Прагу около 10 дней назад. С дочерью он не виделся два года, потому что не мог приехать в Чехию из-за действующий ограничений, связанных с эпидемией COVID-19.

Дочь Франчетти сказала, что у ее отца "была вторая семья" в Крыму, в частности подруга и 12-летний ребенок.

Адвокат россиянина Ян Шварц заявил журналистам, что "запрос Украины об экстрадиции политически мотивирован и не имеет ничего общего с преступной деятельностью Франчетти". Шварц подал апелляцию на его задержание.

Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац, уточнил ТАСС. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей, родственниками и адвокатом задержанного, сказал пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин.