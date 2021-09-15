В Чехии объяснили, почему взяли под стражу причастного к оккупации Крыма россиянина Франчетти

По его словам, суд пришел к заключению, что Франчетти может сбежать из Чехии.

В пражской тюрьме Панкрац арестованный россиянин будет ожидать решения властей Чехии по поводу вероятной экстрадиции Франчетти в Украину. Этот вопрос могут рассматривать "около года", отмечает российское агентство.

Под стражу суд в Праге отправил Франчетти 14 сентября, заседание проходило в закрытом для общественности формате.